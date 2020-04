Suso: “Intesa con Montella e che rapporto con Gattuso! Con Pioli invece …”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito agli allenatori che ha avuto in rossonero, Suso ha detto: “Dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi sono sentito bene, soprattutto con Vincenzo Montella, che mi ha fatto crescere tanto, così come Gennaro Gattuso. Con Sinisa Mihajlovic non ho giocato, ma era una persona onesta e quindi non posso dire nulla. Con Stefano Pioli non ero d’accordo su alcune cose e quindi ho deciso di venire al Siviglia”.

“Io e lui funzionavamo molto bene insieme: parlava poco e ci faceva lavorare. E’ un tipo di allenatore che mi piace”, ha poi aggiunto Suso su Montella. Lo spagnolo, poi, parlando di Gattuso, ha sottolineato. “E’ totalmente diverso rispetto a Montella, con lui ho parlato 2-3 settimane fa. Ho un rapporto bellissimo con lui, è prima una grande persona, oltre a essere un grande allenatore. E’ una delle migliori persone che ho incontrato nel mondo del calcio. Io al Napoli? Non mi hanno mai chiamato”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>