Suso: “I grandi giocatori devono giocare la Champions: al Milan mai fatto”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito il suo futuro professionale, Suso ha dichiarato: “Restare al Siviglia con la qualificazione in Champions League? Ho sempre detto che nel calcio non si sa mai. Ho fatto solo tre mesi qua, ma sono molto contento di essere in Spagna. I grandi giocatori devono giocare la Champions, con il Milan non l’ho mai potuto fare. Ho bisogno di giocare questa competizione per poter continuare a crescere”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>

