Suso: “Deulofeu il più simpatico incontrato al Milan. Lui voleva ritornare”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito ai suoi ex compagni di squadra, Suso ha rivelato:

“Il più simpatico? Mi sono trovato bene con tutti, soprattutto con gli sudamericani. Mi sono trovato bene con Gerard Deulofeu, lo conosco da quando avevamo 15 anni, che è anche il giocatore più simpatico che ho incontrato. Lui voleva tornare al Milan, e secondo me il club doveva prenderlo in maniera definitiva e non voleva pagare quei soldi. Non se ne trovano tanti in giro come lui”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>