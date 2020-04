Suso: “Addio al Milan? Confusione: cambiati troppi allenatori e dirigenti”

CALCIOMERCATO MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito il suo addio ai colori del Diavolo, Suso ha detto: “La situazione negli ultimi sei mesi non era bella. C’era un po’ di confusione, oltre al fatto che sono cambiati troppi allenatori e dirigenti. C’era questa possibilità di venire al Siviglia, che è una società molto seria, e quindi ho deciso di arrivare in Spagna“. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>

