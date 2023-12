Superlega ancora in piedi? Reichart: “Monopolio UEFA da autorizzare”

In attesa della sentenza della Corte di giustizia UE in relazione alle accuse di monopolio Bernd Reichart ha parlato della SuperLega

In attesa della sentenza della Corte di giustizia UE in relazione alle accuse di monopolio e abuso di posizione dominante nei confronti di Uefa e Fifa , il Ceo di A22 Sports, Bernd Reichart ha parlato in un video. Ecco le parole riportate da SportMediaset.

"Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa. C'è confusione su quanto sta accadendo. Cercherò di chiarire cosa sta realmente succedendo. La UEFA detiene un monopolio assoluto nel calcio per club tradizionale. La Corte stabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere . Dopo aver letto la risoluzione e aver confermato l'illegalità del monopolio UEFA, saremo finalmente in grado di pubblicare i risultati di più di un anno di consultazioni e proporremo un formato di competizioni europee aperto a più di 60 club. Assicurando che tutti vengano trattati in maniera corretta ed equa".