SuperLega, Condò: “Sanzioni? La Uefa non sa vincere, così penalizza i tifosi”

Paolo Condò, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato delle possibili sanzioni della Uefa dovute alla SuperLega. Questo il suo pensiero

Nelle ultime ore si sta parlando molto delle possibili sanzioni che la Uefa vorrebbe comminare ad alcuni club fondatori della SuperLega, Milan compreso. Cosa provocherebbe tale decisione? Ecco il pensiero di Paolo Condò presente negli studi di 'Sky Sport': "La UEFA sta dimostrando di non saper vincere, visto che hanno comunque avuto la meglio nella battaglia delle 48 ore. Con queste pene però si penalizzano proprio quei tifosi che perderebbero la possibilità di vedere la propria squadra competere nella competizione più importanti. Devono essere sanzionati i dirigenti, non i club. Il braccio di ferro è stato vinto, ora si deve essere abili a riportare le squadre nell’albo nelle migliori d’Europa. Andando anche a cercare una strada che accontenti tutti dal punto di vista economico". Non solo Maignan per il post Donnarumma: ecco l'ultima idea di mercato del Milan