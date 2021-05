Superlega alla Uefa: “Nessuna possibilità di esclusione dalle coppe”

L'ANSA ha riportato alcune dichiarazioni di alcune fonti molto vicine alle Superlega: "Non si può escludere un club dalla Champions League"

Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di una possibile esclusione dalle competizioni Uefa per i club fondatori della Superlega. Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona, che non si sono ancora tirati fuori ufficialmente dalla competizione, potrebbero non partecipare alle coppe europee per i prossimi due anni. L'ANSA però, ha riportato delle dichiarazioni di alcune fonti molto vicine alla Superlega.