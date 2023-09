Stramaccioni: “Milan? Complimenti a Pioli per la fluidità del gioco”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan . Secondo l'ex allenatore nerazzurro, la stracittadina milanese sarà una partita equilibrata e con tanto fascino. Inoltre, Stramaccioni ha voluto fare i complimenti al tecnico rossonero, Stefano Pioli , per il gioco che il Milan ha espresso in queste prime giornate. Ecco le sue parole.

"Speriamo che nessuna delle due perda protagonisti, ci sono dei giocatori usciti malconci dalle Nazionali. Un bel derby in un bel campionato, vedo tanto equilibrio e tanto fascino. Devo fare i complimenti a Pioli, non tanto per le vittorie, ma per la fluidità del gioco nonostante il poco tempo. L’Inter ha più certezze, esce consolidata dalla finale di Champions League". LEGGI ANCHE: Mancini: "Questo ex Milan poteva essere il nuovo Messi" >>>