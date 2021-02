Stankovic: “Mihajlovic e Ibrahimovic a Sanremo? Ma sono scarsi!”

Stankovic, divertito, su Mihajlovic e Ibrahimovic

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex calciatore, in Italia, di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013), ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGI QUI L’INTEGRALE) al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Due suoi cari amici, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, saranno ospiti, giovedì 4 marzo, del Festival di Sanremo. I due faranno un duetto sul palco del teatro ‘Ariston‘ e non è escluso che cantino qualcosa. Questa la reazione di Stankovic.

"Non voglio perdermeli per niente al mondo (ride, n.d.r.). Li devo vedere a tutti i costi. In diretta o registrati. Come canta Sinisa? Malissimo, senza offesa. Ma è davvero stonato. Meglio che a Sanremo non canti. Lo dico per il bene dei telespettatori. Ibra lo conosco meno, ma per me è scarso pure lui. Eppure sono convinto che insieme sul palco quei due daranno spettacolo".