Stankovic: “Ibrahimovic numero uno: tenga duro e non smetta di giocare”

Le parole di Stankovic sul suo amico di vecchia data Ibrahimovic

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex calciatore, in Italia, di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013), ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGI QUI L’INTEGRALE) al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Su Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra nell’Inter dal 2006 al 2009, Stankovic ha detto: “Dopo la fine del match di Belgrado, l’ho baciato ed abbracciato negli spogliatoi. Spero di fare lo stesso a Milano. Ibra è il numero uno e lo stimo tanto come persona e come calciatore. Nel corso degli anni ha dimostrato la sua leadership, e, nonostante l’età, sta confermando che la sua presenza in campo è ancora importante”.

Stankovic, poi, ha voluto anche lanciare un messaggio ad Ibrahimovic: "Tenere duro, non smettere di giocare perché in tanti lo ammirano e si rivedono in lui. È un esempio per chi ama questo sport". L'auspicio, però, è quello di non vederlo giocare titolare domani sera a 'San Siro' per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: "È sempre un vantaggio non trovarsi di fronte uno così perché Zlatan è un leader e un fuoriclasse che può farti male in qualsiasi momento".