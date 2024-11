Nuovo San Siro, Sala: “Aspettiamo il progetto di Milan e Inter”. Fino a quando?

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala , come scrive Il Giorno di Milano, giovedì ha avuto un incontro con Fabio Schiavolin, AD di Snaitech, proprio per dichiarare l'interessamento concreto del Comune di Milano per l'acquisto dell'Ippodromo La Maura . Ecco le parole dello stesso Sala anche sul nuovo San Siro .

Nuovo San Siro e il piano per La Maura: ecco le parole di Sala

"Stiamo ancora aspettando entro marzo il progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro. Il Comune non ha ricevuto nessun progetto per La Maura. C’è un preliminare tra Snaitech e F3A Green. Io ho incontrato giovedì l’ad di Snaitech Schiavolin e gli ho detto: “Se voi andate avanti su questa via, il Comune farà la sua parte: giudicheremo il progetto. Ma c’è un interesse realistico dell’amministrazione ad acquisire La Maura“. Se per qualunque motivo non riuscissero ad andare avanti, noi saremmo interessati ad acquisire l’area". LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, probabili formazioni: dubbio Pulisic. In difesa pronti...