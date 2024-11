Milan, nuovo stadio a San Siro? Sala: “Ecco quanto dureranno i lavori”

Il sindaco di Milano Beppe Sala , a margine di evento svoltosi in città sulla qualità della vita cittadina, continua a parlare della possibilità del nuovo stadio di Milan e Inter vicino all'attuale impianto di San Siro . Ecco le sue parole in merito da calciomercato.com.

Milan, quanto dureranno i lavori per il nuovo San Siro? La rivelazione di Sala

"Io stimolo il consiglio comunale a riflettere su questo. Dei soldi che prenderemo non voglio portare via niente, spero rimangano tutti su quell'area. Il quartiere avrà dei disagi quindi è chiaro che merita una ricompensa. I lavori dureranno parecchi anni, prima per il nuovo stadio, poi per il resto che verrà costruito, anche attraverso una edilizia diversa e migliore di quella che oggi c'è. Il Consiglio Comunale sta invitando a ripensare al ruolo della Maura e io sono d'accordo perché un nuovo San Siro è chiaro che non deve rendere necessari altri luoghi nel quartiere a carico dei cittadini per nuovi eventi".