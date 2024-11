Nuovo Stadio Milan, scaduti i termini per le osservazioni ambientali: e ora?

Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni degli impatti ambientali del nuovo stadio del Milan

Come riferito da Calcio e Finanza, nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni relative agli impatti ambientali del progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato. Con questa scadenza, si avvia ufficialmente la fase di valutazione ambientale, a seguito della pubblicazione, a metà ottobre, da parte del Comune di San Donato, del documento di scoping per la Valutazione Ambientale Strategica, riguardante la modifica al Piano Integrato d'Intervento San Francesco.