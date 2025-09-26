Stadio Milan, Galliani: 'Eresia vedere Milan e Inter fuori Milano'

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan che potrebbe tornare in rossonero, ha parlato in una lunga intervista anche della questione stadio a Milano e San Siro
"Una città come Milano non può non avere un grande stadio, in linea con i tempi". L'ex dirigente del Milan Adriano Galliani ne è sicuro: "E il luogo non può che essere San Siro, ben servito da metro, strade e autostrade, dove i tifosi del Milan sono abituati ad andare da 100 anni e quelli dell’Inter da 80", queste le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'.
Milan, Galliani sullo stadio
Galliani continua con il suo pensiero sullo stadio: "San Siro è impossibile da ristrutturare. L’alternativa è costringere le squadre a giocare nella cintura milanese. Ogni consigliere comunale, al di là delle logiche politiche, deve valutare se per la città di Milano, sia conveniente avere uno stadio meraviglioso o non averlo".