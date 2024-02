Squeri: “Sala sta facendo bene a trattenere le squadre. Sul Milan …”

Non vi sentite usati dal Milan per strappare le migliori condizioni a Sala? “Sinceramente non ho questa idea perché il discorso impostato col Milan, fin dall’inizio, è sempre stato molto serio. La prima cosa che abbiamo detto loro è stata: “Non vogliamo farvi perdere tempo. Siamo a disposizione, per quanto nei nostri poteri, a valutare e procedere con il progetto dello stadio. Se avrà le gambe per camminare, camminerà”. Detto ciò, visto che l’investimento economico è del Milan, giustamente decideranno loro il da farsi. È normale che tengano aperte tutte le piste e se dovessero rimanere a San Siro non avrei ovviamente nulla da ridire”.