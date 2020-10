Sparta Praga, Krejci: “Milan cambiato con Ibra. Proveremo a fargli male”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di vigilia per Milan e Spartak Mosca, che domani si sfideranno in Europa League nella seconda giornata del girone. Dopo la vittoria contro il Celtic a Glasgow, i rossoneri devono dare continuità e ottenere tre punti importanti, visto che si gioca, peraltro, a San Siro. Dall’altra parte, la squadra ceca non vuole ovviamente sfigurare e vuole riscattare la sconfitta all’esordio contro il Lille.

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del centrocampista/difensore dello Sparta Praga, Ladislav Krejci, ex Bologna. Ricordiamo che il giocatore domani sarà squalificato, in quanto espulso nell’ultimo match d’Europa League contro il Lille:

“Speriamo di vincere, come accaduto nell’ultima partita in Italia contro la Lazio. Ci attende un match molto duro, ma cercheremo comunque di fargli male. Il Milan è cambiato, soprattutto con Zlatan. Sono forti e lo dimostra il fatto che sono primi in Serie A. I miei vecchi amici? Ho visto Milan-Bologna, ma non ho chiesto delle informazioni a loro sul Milan”.

