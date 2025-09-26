Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Spalletti: “Italia? Non è andata come volevo. Estero? Non lo so, deve…”

Luciano Spalletti Italia
L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro e sull'esperienza in azzurro
L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni direttamente  da Arezzo a margine del festival "Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo" sul suo futuro e sull'esperienza fatta alla guida dell'Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Spalletti sulla Nazionale

"Se sto pensando già ad una nuova avventura? In questo momento l'esperienza dell'Italia mi sta martellando ancora forte in testa. Non mi sono posto l'obiettivo di doverla dimenticare, la si accetta tutta e si accetta il dolore che fa. Non è andata come volevo, ma voglio riconoscermi quello che è stato l'impegno totale messo. Ora serve lasciar passare un po' di tempo e si accetta il dolore, poi si ripartirà naturalmente".

Sul non aver ancor metabolizzato il tutto:

"Per come concepisco io le cose è ancora nella fase del dolore acuto. Si aspettano momenti migliori senza accelerare niente, è giusto che passi naturalmente senza prendere pasticche di alcun tipo".

Sul suo futuro: esperienza all'estero?

"Non lo so, io sono uno che è sempre stato molto fortunato sia per il calcio che per le squadre che ho avuto la possibilità di allenare. Sono convinto che qualcosa potrà succedere ma non vado a scavare e a forzare niente, deve essere tutto in maniera naturale".

