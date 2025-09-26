Spalletti: “Italia? Non è andata come volevo. Estero? Non lo so, deve…”

Le parole di Spalletti sulla Nazionale

"Se sto pensando già ad una nuova avventura? In questo momento l'esperienza dell'Italia mi sta martellando ancora forte in testa. Non mi sono posto l'obiettivo di doverla dimenticare, la si accetta tutta e si accetta il dolore che fa. Non è andata come volevo, ma voglio riconoscermi quello che è stato l'impegno totale messo. Ora serve lasciar passare un po' di tempo e si accetta il dolore, poi si ripartirà naturalmente".