Spalletti: “Italia? Non è andata come volevo. Estero? Non lo so, deve…”

Sul non aver ancor metabolizzato il tutto:
"Per come concepisco io le cose è ancora nella fase del dolore acuto. Si aspettano momenti migliori senza accelerare niente, è giusto che passi naturalmente senza prendere pasticche di alcun tipo".
Sul suo futuro: esperienza all'estero?
"Non lo so, io sono uno che è sempre stato molto fortunato sia per il calcio che per le squadre che ho avuto la possibilità di allenare. Sono convinto che qualcosa potrà succedere ma non vado a scavare e a forzare niente, deve essere tutto in maniera naturale".
