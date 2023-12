Spalletti: “Europeo? Siamo campioni in carica, proveremo a vincere”

Intervistato a Tg Poste, il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato dell'Italia in vista di Euro2024: "Non esiste un girone facile nel calcio, anche perché se la guardiamo dalla prospettiva dei nostri avversari aver beccato l'Italia come squadra di quarta fascia è ancora più difficile da accettare. Noi abbiamo la nostra storia, dobbiamo fare l'Italia dentro questa competizione. Siamo i campioni in carica e abbiamo l'obbligo di andare lì e fare l'Italia, quella che tenta di rivincere".