Criscitiello: “Se la società esce fuori i soldi, Conte va al Milan al 100%”

Intervenuto a Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato ha parlato del Milan e del futuro del tecnico rossonero, Stefano Pioli : "Stefano Pioli ha fatto un grande lavoro a Milano. Deve arrivare a giugno, poi si può cambiare allenatore. Pioli non si discute. Deve arrivare a fine stagione. Due anni fa si doveva prendere De Zerbi. Non lo hanno preso. Adesso spazio ad Antonio Conte. Conte deve essere il futuro del Milan".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Se la società esce fuori i soldi, a Milano Conte ci va al 100%. Se tu lo convinci con il progetto, Conte arriva. Faccio i complimenti alla Lazio. Ovvio che Sarri sta perdendo punti in campionato, ma tutto dalla vita non puoi avere. Credo che il cammino in Europa sia stato molto soddisfacente".