Sorrentino: “Pioli è il vero fuoriclasse del Milan: ecco perché”

Sorrentino parla del Milan e di mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Sorrentino, classe 1979, ex portiere, tra le altre, di Torino, Palermo e Chievo in Serie A, ha parlato del Milan di Stefano Pioli ai microfoni di ‘Pressing‘. “I giovani si stanno aggrappando a Zlatan Ibrahimović. Però devo anche dire che sono molto contento per mister Pioli, è lui il vero fuoriclasse del Milan in questo momento. E’ arrivato in una situazione drammatica, ma da quando c’è lui si vede un’altra squadra. Ha dato grande serenità a tutto l’ambiente, lui è una persona veramente fantastica”. LEGGI QUI LE PAROLE DELL’AGENTE DI SIMON KJÆR SUL RAPPORTO CON PIOLI >>>