Sindaco di Rozzano: “Di ristrutturare San Siro non se ne parla”

Sul comportamento di Sala

"San Siro ha il suo fascino, lo mantiene. Se io fossi il Sindaco di Milano cercherei di trattenere le due squadre. Per me Milano non ne guadagnerebbe, credo che se fossi in Sala farei le stesse cose. Le squadre però sono state chiare, di ristrutturare San Siro non se ne parla, altrimenti vanno via. Credo che difficilmente si sposteranno da questa posizione. Anche perché come fai a giocare un campionato in uno stadio vuoto? Sarebbe un suicidio economico. La vedo complessa senza uno stadio nuovo".