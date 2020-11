Simplicio: “Paqueta? Modulo Milan non in linea con le sue caratteristiche”

Milan, Simplicio parla dell’ex rossonero Paqueta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il brasiliano Fabio Simplicio, ex centrocampista di Palermo e Roma, ha parlato del suo connazionale, Lucas Paqueta. La scorsa estate il Milan ha ceduto l’ex Flamengo all’Olympique Lione per 20 milioni di euro. Queste le dichiarazioni di Simplicio su Paqueta in esclusiva ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

"Forse il modulo del Milan non era in linea con le sue caratteristiche. È uno che viene sempre preso in considerazione dalla Nazionale. In Italia non ha avuto possibilità di esprimersi. Ma oggi il Milan vola".