S. Inzaghi: “Col Milan se la rigiochiamo 5 volte non perdiamo” | News

S. Inzaghi, frecciatina al Milan: le sue parole

Durante l'intervista post Inter-Lazio su Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della sua squadra trovando anche l'occasione per lanciare una frecciatina al Milan. "Venivamo da sei vittorie in cui abbiamo dominato sempre. Col Milan se la rigiochiamo 5 volte non perdiamo, anche contro l'Inter abbiamo approcciato bene. Dal rigore non abbiamo giocato con poca lucidità, non trovavamo spazio e alla fine ho messo due punte fisiche per cercare i cross".