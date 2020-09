Shevchenko: “Tonali solido, con tanta qualità. Può crescere tanto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko su Sandro Tonali, nuovo acquisto in casa Milan.

“Mi pare un giocatore solido, con tanta qualità. Tutti ne dicono un gran bene e può crescere ancora tanto. Nuovo Andrea Pirlo o nuovo Gennaro Gattuso? I paragoni sono tipici del calcio italiano: bisogna saperci convivere”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>