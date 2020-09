Shevchenko: “Tanti ex Milan allenatori? Fra di noi tanti erano dotati”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko sui tanti suoi ex compagni di squadra al Milan oggi divenuti allenatori: “Se me lo aspettavo? Non si sa mai che cosa succede quando il calcio giocato finisce. Ma c’erano tanti fra di noi dotati per decifrare le partite”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>