Shevchenko: “Pirlo? Sono sicuro che farà bene alla Juventus”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko su Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra al Milan ed oggi tecnico della Juventus. “Sono molto contento e sono sicuro che farà bene. Con Andrea ho un rapporto speciale, ma quanti amici ormai sulle panchine di Serie A …”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>