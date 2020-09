Shevchenko: “Pioli, ottimo lavoro. Il Milan aveva bisogno di continuità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko sulla scelta, da parte del Milan, di dare continuità a quanto visto, in campo ed in dirigenza, nella stagione precedente. “Non mi permetto di entrare nei piani della società, dico quello che ho visto. Il Milan è ripartito un anno fa e nel calcio ci vuole tempo. Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno fatto cose giuste, i risultati piano piano sono arrivati. La squadra ha reagito ad un momento di difficoltà e Stefano Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Ha dato un’identità, ha conquistato la fiducia del gruppo. Il Milan aveva bisogno di continuità e l’ha trovata”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>