Shevchenko: “Il Milan ha la chance di qualificarsi ai quarti di Champions”

Intervistato dal Corriere della Sera, Andriy Shevchenko ha parlato del Milan e della possibilità di passare il turno di Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Considerato il risultato dell’andata ha la chance di qualificarsi ai quarti. Vero è che le inglesi in casa giocano con altri ritmi, però la squadra di Pioli può farcela. A questo livello della competizione ci sono in corsa grandi squadre. E con scontri diretti bellissimi come Liverpool-Real Madrid o l’incrocio fra Psg e Bayern. Adesso come si può dire se il Milan ha le carte in regola per arrivare in fondo? Deve avere coraggio e pensare partita dopo partita. E poi sono curioso di vedere all’opera il Napoli per capire se in coppa riuscirà a tenere il ritmo devastante del campionato". De Ketelaere, ora vice Diaz ma il Milan punta su di lui anche per il futuro.