Shevchenko: “Milan, ecco cosa manca per tornare tra i grandi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko, rimasto molto legato al Milan, su cosa manca alla squadra di Stefano Pioli per compiere il salto di qualità definitivo. “Confermare le cose buone di una stagione complicata. Sarà un anno decisivo per poter dire ‘Ci siamo anche noi, possiamo tornare tra i grandi‘”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>