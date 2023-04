Shevchenko: “EuroDerby? Non vedo l’ora di godermelo da tifoso del Milan”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, già freme per il derby contro l'Inter in semifinale di Champions League. Le sue dichiarazioni

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' del derby contro l'Inter in semifinale di Champions League. Sheva fu un protagonista tanto nel 2003 quanto nel 2005, in occasione delle uniche due volte in cui le due squadre meneghine si sono incrociate in Champions.

Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla stracittadina in programma a 'San Siro' il 10 e il 16 maggio prossimo: «Sarà una serata magnifica. Non vedo l’ora di godermela da tifoso del Milan dopo averla vissuta da giocatore». Milan, il nome per l'attacco del futuro >>>