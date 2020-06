Serie A – Piccinini: “Blocco retrocessioni? Tentativo patetico”

SERIE A NEWS – Sandro Piccinini, storico telecronista Mediaset, è intervenuto sul proprio canale Twitter parlando del blocco delle retrocessioni che alcuni Presidenti di Serie A, hanno provato a proporre.

Piccinini ha scritto: “Il patetico tentativo di alcuni Presidenti di chiedere il blocco delle retrocessioni in caso di stop al campionato non andrà in porto. Ma il solo fatto di averci provato è una mancanza di rispetto per chi la promozione l’ha già meritata in campo: il Benevento di Pippo Inzaghi”.

Nel frattempo, Juventus-Milan di Coppa Italia si avvicina inesorabilmente. Come scenderanno in campo i rossoneri? Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

