Orsato: “Ci saranno tempi di recupero più alti in base alle esultanze”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Orsato ha parlato delle novità in vista della nuova stagione di Serie A : "Il Var è diventato importantissimo. E comunque non è vero: se la ricerca della perfezione e della precisione tecnica è giusta, allora al Var ci vai poco. I var giovani non si azzardano a richiamarla al video? Ma dai…. Che annata sarà la prossima? Avremo tempi di recupero più alti anche in base alle esultanze. Cosa dico ai giovani? L’intervento tecnico è l’unico segreto, più si è puntuali e giusti meglio si è".

Infine, il noto arbitro ha concluso: "Arbitrare alla Orsato? Lo si dice adesso che sono più vecchio… Da giovane guardavo Braschi, Morganti, Farina, anche Rocchi, amico col quale siamo stati compagni di trasferte: per me significa farsi accettare anche quando sbagli. Farina me lo diceva sempre. Il mio primo grande errore fu in Samp-Atalanta, diedi un rigore e invece la palla prese lo stomaco. Me ne accorsi dopo ma lì difesi la mia scelta. Cerco di essere il più umile e deciso possibile, non sopporto le proteste sguaiate. Provo ad essere accettato col rispetto, tratto tutti alla stessa maniera". LEGGI ANCHE: Milan, nome nuovo dall'Argentina per la difesa >>>