Serginho: “Leao è il simbolo del Milan insieme a Theo Hernandez”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, in occasione del Cupra Ghost Padel , Serginho ha parlato del Milan e dell'attaccante rossonero, Rafael Leao . Secondo l'ex difensore, infatti, la stella portoghese rimane un giocatore fondamentale per la squadra di Stefano Pioli , anche quando commette errori come il tacco nel match con il Newcastle . Ecco le parole di Serginho .

"Tutti parlano di Leao per quel tacco sbagliato, lui però è un giocatore fondamentale, importantissimo per il Milan, con una qualità tecnica impressionante, è un simbolo della squadra insieme a Theo, è il simbolo giusto, il giocatore giusto per avere questa fascia da capitano".