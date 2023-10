Serena: “Caso scommesse? Non credo sia solo ludopatia…”

Aldo Serena, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano

Aldo Serena , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'la Repubblica' in merito al caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. Ecco le sue parole a riguardo.

"Non credo sia solo ludopatia. Ho paura che la vicenda ci racconti qualcosa di più ampio sulla nostra società, qualcosa che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragili. Oggi i giovani si trovano immersi in una realtà parallela con intere generazioni risucchiate da smartphone e tablet, ragazzi intrappolati lì dentro. La vita sembra un videogioco, che smetta di essere una cosa viva".