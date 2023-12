Newcastle-Milan, Serafini: “Vediamo se Leao farà la differenza stasera”

Intervistato da Milan Tv , Luca Serafini ha parlato di Rafael Leao prima del match di Champions League fra i rossoneri e il Newcastle: "Leao? Purtroppo è stato un deficit finora, in Champions tolto il gol contro il PSG ha fatto poco e uno come lui può e deve fare molto di più".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Al di là di Giroud e Pulisic, sono mancati tanto i gol di Leao: il portoghese deve dimostrare di essere un giocatore decisivo in questa edizione, vedremo se staserà lo farà".