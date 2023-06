Serafini: “Noi tifosi del Milan dobbiamo prendere atto di una nuova realtà”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato dei rossoneri e dei cambiamenti avvenuti in dirigenza: "Oggi Franco Baresi ha parlato ai tifosi. Sono giorni complicati: viviamo divisi tra il sentimento fortissimo e l'amore verso i Maldini, per quello che Paolo ha fatto da giocatore e da dirigente in un percorso straordinariamente breve. Questa rottura è giunta molto inaspettata, molto amara nei toni e nei modi. Per metabolizzarla per me c'è voluto qualche giorno...".