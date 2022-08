Serafini: “Leao? Giocatore che fa la differenza, bisogna trattenerlo” | News

Intervenuto sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha parlato di Rafael Leao e del suo rinnovo. Queste le sue dichiarazioni: "Io in questi meccanismi faccio fatica ad entrare, sono situazioni che possono evolversi nel giro di un’ora. Ora ad esempio sei al Milan, hai appena vinto uno scudetto, non prendi tantissimo ma hai la possibilità di prendere il triplo, allora firmi. Ma domani mattina magari chiama l’arabo, chiama lo sceicco, chiama il PSG, chiama chi ti pare che ti comincia a offrire e allora la situazione cambia. Bisogna andare alla carica subito per trattenerlo. È l’unico giocatore al momento che fa la differenza nella sparigliamento del canovaccio: hai un copione, poi c’è il solista che si mette a suonare per conto suo e che da un tocco decisivo al concerto è Leao".