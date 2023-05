Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato in vista del big match della 37esima giornata di Serie A tra i rossoneri e la Juventus, definendolo come un gara dalla posta in palio molto alta: "Negli ultimi anni il gap è stato colmato, la Juventus in due lustri è stata inavvicinabile ma negli ultimi anni il Milan ha vinto diverse partite. Sarà una gara alla pari".