Serafini: “Derby? Più pesante per il Milan, serve una svolta mentale”

Intervistato dai microfoni di Radio 24, Luca Serafini ha parlato del Milan in vista del derby di campionato contro l' Inter . Secondo il noto giornalista, infatti, la stracittadina avrà un peso maggiore per il gruppo allenato da Stefano Pioli , anche a causa del bilancio negativo frutto di un 2023 che ha visto solo sconfitte contro i nerazzurri di Simone Inzaghi . Ecco le parole di Serafini .

"E' più pesante per il Milan, perchè il bilancio del 2023 nei derby è talmente deprimente che serve una svolta per i rossoneri soprattutto mentale".