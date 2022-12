Seedorf: “Valverde? La prima volta che lo vidi chiesi chi fosse” | News

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Clarence Seedorf ha parlato di alcuni giovani talenti del calcio internazionale. Oltre a citare i nomi noti, l'ex centrocampista del Milan si è soffermato in particolare su un calciatore che ha allenato in passato e che oggi gioca nel Real Madrid. Queste le dichiarazioni di Seedorf: "Mbappé fa impazzire, a volte ha giocate allucinanti. Haaland è uno dei più forti. Vinicius è cresciuto molto, poi voglio citare Valverde, che ho avuto al Depor. Al primo allenamento, ho chiesto “chi è questo?”. Gli dicevo: “Ma tu, che cosa hai meno di Kroos?”. Ovvio, non era ancora al suo livello ma si intuiva il potenziale. Era timido, non si vedeva a quel livello". Milan, il rinnovo di Giroud potrebbe tardare: la situazione.