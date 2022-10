Sconcerti: “Non prevedibile che la Juventus uscisse dalla Champions così”

Intervenuto su 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Maracanà', Mario Sconcerti ha parlato delle squadre che hanno disputato in settimana le partite europee. Queste le sue dichiarazioni: "Ci restituisce una quotazione internazionale che già abbiamo. C'è un primo e due secondi posti, una resta fuori. Il risultato generale spesso è questo, quello che non era prevedibile che la Juventus uscisse e in questo modo. Mi ha colpito il gioco del Benfica e la qualità individuale e collettiva di questo gruppo, di una società non troppo ricca poi. Le portoghesi ne portano tre su tre avanti ed è un segnale. Hanno una qualità di scelte che altri non hanno. Ed è merito dei loro vivai". Cassano: "Leao? In Italia fa un altro sport, in Europa non ancora".