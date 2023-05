Scaroni: “Faremo meglio con le decisioni che stiamo prendendo in Lega”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle decisioni prese in Lega Serie A

Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento al 'Festival dell'Economia di Trento', parlando delle decisioni che si stanno prendendo in Lega Serie A . Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'MilanPress'.

Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan

"Alla fine, in modo un po' tempestoso, arriviamo a delle decisioni. E sono decisioni che consentono di portare avanti la Serie A. Sono convinto che faremo meglio e non peggio con le decisioni che stiamo prendendo. La Lega Calcio è la proprietaria dei diritti televisivi del calcio e noi società di calcio campiamo dei diritti televisivi: tra le peculiarità nella governance c'è come primo punto che seduti allo stesso tavolo, con lo stesso potere decisorio ci sono profili societari e sportivi molto diversi. Il secondo ingrediente è il carattere dei presidenti delle società di calcio, persone molto sanguigne ed è tutto ipermediatico: diventa un ingrediente di nervosismo".