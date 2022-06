Scaroni su Ibrahimovic: “Se finirà come mi auguro tornerà a giocare”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento, anche di Zlatan Ibrahimovic. Tra i tanti temi trattati dal numero uno rossonero anche quello legato al rientro in campo dello svedese: "Il futuro? Mi auguro sia ancora in campo e penso se lo auguri anche lui. So che sta procedendo a ritmi accelerati come sa fare lui, se finirà come io mi auguro ricomincerà a giocare. Ibrahimovic ha avuto un ruolo fondamentale e continuerà ad averlo". Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>