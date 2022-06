Scaroni: “Maldini e Massara rinnoveranno, ritardo per cambio proprietà”

Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha fatto chiarezza sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara , previsti nei prossimi giorni. Il numero uno rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento: " Il cambio di proprietà ha creato delle complessità che non c’erano e ritardato tante cose, ma i rapporti sono eccellenti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini e Massara, nel senso che non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un accordo per questa coppia che è stata così importante nel farci conseguire lo Scudetto".

Scaroni ha parlato anche di mercato: "Non vedo decine di operazioni già concluse, sono soltanto decine di ipotesi. Noi siamo più riservati di altri e non ho l’impressione che stiamo perdendo dei colpi".

Sul sogno per la prossima stagione:"Far bene in Champions. L’anno scorso siamo stati eliminati ai gironi e quest’anno ci poniamo l’obbiettivo di fare meglio e riportare il Milan a competere, come ha fatto tanto in passato".