Savicevic: “Coppe sospese in ritardo? La UEFA non ha la palla di cristallo”

NEWS MILAN – Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan di Fabio Capello per tante stagioni, dal 1992 al 1998, ed oggi Presidente della Federcalcio del Montenegro, ha parlato in esclusiva per ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Savicevic sulla UEFA che ha sospeso tardi le competizioni europee vista la pandemia da coronavirus. “La UEFA non ha la palla di cristallo. Questa situazione, ripeto, è nuova per tutti e cercare presunti colpevoli di presunti ritardi non serve”, ha dichiarato, sicuro, Savicevic. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

