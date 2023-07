Intervistato dai microfoni di Rai Sport, durante il programma Calcio Totale, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della situazione legata a Maxime Lopez: "Maxime Lopez ha espresso il desiderio di andare via e non continuare con noi. Se ci saranno opportunità e società pronte a soddisfare i nostri desideri economici noi non lo tratterremo. Vogliamo solo giocatori che abbiano voglia e passione per giocare con la maglia neroverde".