Sarri: “Tonali? È cresciuto, al Newcastle c’è un grande ambiente”

Intervistato dai microfoni di Sportitalia, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato di Sandro Tonali e del suo trasferimento al Newcastle: "Tonali per caratteristiche potrà fare benissimo. È cresciuto in maniera esponenziale, va in un grande ambiente. Perché forse in Italia abbiamo le idee confuse".