Caso scommesse, Santon: “Mai parlato con Corona. Mio zio non sa nulla”

Continua il fermento nel mondo del calcio per il caso scommesse. Fabrizio Corona , prima persona a far emergere i nomi degli implicati nella vicenda, ha parlato anche della sua possibile fonte: "… è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli ". In molti pensano che questa persona possa essere lo zio di Santon , ex calciatore nerazzurro. Sui social dell'ex giocatori sono arrivati parecchi insulti. Davide Santon si è voluto difendere . Ecco le sue parole su La Repubblica.

"Mio zio non è l’informatore di Corona. Ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo. Lui non ha fatto il mio nome, ma i tifosi hanno pensato fossi io. Se Corona dice che il suo informatore è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho che si è trasferito alla Roma, è chiaro che i tifosi pensano a me. Ma io non c’entro niente. Non so nulla di chat e di scommesse. Ho letto che lui parla di un calciatore che si sarebbe aperto una bisca di scommesse illegali. Ma io gioco a padel, a breve aprirò un centro dalle mie parti, tra Comacchio e Ravenna. Non ho mai parlato in vita mia con Corona".