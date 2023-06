San Siro, Sala: “Il vincolo è un grande problema, risposta entro due mesi”

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al vincolo su San Siro, casa di Milan e Inter

Beppe Sala , sindaco di Milano, ha presenziato all'evento di presentazione dell'inizio dei lavori dell' Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 . Il primo cittadino della metropoli meneghina ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito al vincolo su San Siro , stadio di Milan e Inter . Di seguito le sue parole a riguardo riportate dall'agenzia 'ANSA'.

Le parole di Beppe Sala sul vincolo di San Siro

"Noi siamo in fervida attesa. Questo vincolo su San Siro è un grandissimo problema. In un paio di mesi, non di più ci aspettiamo la risposta della soprintendenza, perché altrimenti diventa un problema".