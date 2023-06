Milan, Cardinale insoddisfatto del mercato di Maldini. Chi ha preso e quanto ha speso

Chi, invece, ha fallito clamorosamente non può che essere Charles De Ketelaere, calciatore per il quale Maldini e Massara hanno fatto sborsare al club ben 36 milioni di euro pur di prelevarlo dal Club Brugge. Un vero e proprio flop in quanto il belga non è riuscito ad imporsi e, oggi, non è nemmeno così sicuro di continuare a vestire la maglia del Milan. Altro flop, Divock Origi. A differenza del suo connazionale, l'ex Liverpool è arrivato a parametro zero.

Dando uno sguardo a chi già c'era, non è stata ripagata la scelta di aver puntato su calciatori come Adli, Messias, Florenzi, Ibrahimovic e Pobega. Il francese era stato acquistato nel 2021, ma allora Maldini decise di lasciarlo in prestito al Bordeaux per un altro anno. Al suo 'ritorno' alla base, il centrocampista ha visto il campo praticamente mai. Dopo aver vinto lo scudetto, Messias è stato riscatto per 4.5 milioni di euro. Si tratta di un buon calciatore sicuramente, ma tifosi e nuova proprietà magari avrebbero voluto un nuovo profilo che consentisse alla squadra di Pioli di alzare la qualità nel reparto d'attacco.

Reparto d'attacco che non ha visto mai Ibrahimovic, al quale gli è stata data la possibilità di rinnovare per un'altra stagione nonostante fosse alle prese con il grave infortunio al ginocchio. Il risultato? Appena 4 presenze e un gol su calcio di rigore. Discorso più o meno simile anche per Florenzi, riscattato in estate dalla Roma per 2.7 milioni di euro, ma i numerosi problemi fisici non hanno consentito a Pioli di poterlo impiegare. Ultimo, ma non per importanza, Pobega, il quale è rientrato in estate dopo il prestito di un anno al Torino. Per quanto riguarda la finestra invernale di mercato, l'unico acquisto è stato quello di Devis Vasquez, portiere colombiano che non ha mai giocato, per una cifra intorno ai 500mila euro.

Milan, il mercato in uscita — Non entusiasmante il mercato in uscita, almeno da un punto di vista finanziario. La scorsa estate, infatti, hanno lasciato il Milan a parametro zero Franck Kessié e l'ex capitano Alessio Romagnoli. Samu Castillejo è stato ceduto gratuitamente, mentre Daniel Maldini è stato mandato in prestito allo Spezia. Le uniche cessioni da cui il Milan ha ricavato sono state quelle di Alessandro Plizzari al Pescara (200mila euro), Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte (10 milioni di euro), Leo Duarte all'Istanbul Basaksheir (2 milioni di euro) e Franck Tsadjout alla Cremonese (850mila euro).

Considerazioni finali — Facendo il bilancio tra il mercato in entrata e quello in uscita, dal punto di vista economico c'è un netto sbilancio. Sono stati acquistati e riscattati calciatori per una cifra intorno ai 53 milioni di euro. Una cifra molto importante ma non ripagata sul campo in quanto chi è stato acquistato ha contribuito veramente poco, per non dire nulla, a fare il salto di qualità ad una squadra che già disponeva di un'ottima base. Dalle cessioni il Milan ha incassato solamente poco più di 13 milioni di euro. Pesa, infatti, il fatto di non aver ricavato nulla dagli addii di Kessie e Romagnoli: in quel caso si sarebbe potuto incassare qualcosa intorno ai 50 milioni, se non di più. E il campo?

Il Milan, come ben si sa, è stato eliminato agli ottavi di finale della Coppa Italia, ha perso la finale di Supercoppa Italiana, è stato eliminato in semifinale di Champions League e ha chiuso al quarto posto in campionato, complice la penalizzazione della Juventus. Senza questa, i rossoneri avrebbero mancato l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Maldini ha considerato la stagione del Milan da 8, mentre Pioli da 7. Cardinale, probabilmente, la reputa insufficiente: una società campione d'Italia in carica avrebbe dovuto operare meglio sul mercato per rendere la squadra ulteriormente più competitiva. Invece si è finiti per rischiare addirittura il quarto posto, cosa che sul campo il Milan non ha conquistato. Calciomercato Milan, Openda verso Lipsia. Riprende quota Scamacca.